位於林森北路的錢櫃KTV昨(26)日發生火警，北市議員應曉薇(27)日質詢時要求市府協助受害者在三天內成立自救會，向錢櫃提出賠償與求償事宜，她強調，這場意外北市應該要承擔，「目前錢櫃只給每位傷亡家屬十萬塊錢慰問金，請問人命那麼不值錢嗎？」，北市府也回應，自救會事務會立即辦理。

應曉薇指出，除了傷亡賠償，她也有聽說錢櫃KTV董事長練台生有打電話到北市府，「這通電話是打來解釋？道歉？還是關切？」對此，列席備詢的消防局、警察局、建管處官員皆回應「沒接到電話」；應曉薇要求，市府市長室應明確給予回覆，該處理與究責的都應該嚴格辦理到底。

建管處長張明森表示，錢櫃公安申報都有符合標準，依照規定每年都要申報一次，上一次申報是去年五月，今年則應該在六月申報，而此次的變更申請在今年一月核准，主要是兩台無障礙升降機、隔間及排煙室的變更；應曉薇則表示，政府應要幫助市民提出求償，否則訴訟過程會更加困難。

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(中時電子報)