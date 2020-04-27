胡瓜與女兒小禎聯手主持中天《地球人請回答》將於5月11日首播，今（27日）舉辦開播記者會，剛結束12年婚姻的小禎，也被問到「豬揚分手」一事，她直言不是當事人，外人的言論都是閒話，但也不諱言表示非常心疼周揚青。

小禎坦言心疼周揚青。（圖／林士傑攝）

胡瓜和小禎父女檔首次合作主持，胡瓜形容心情幸福又期待，「在這行業快35年，今年邁向61歲，沒想到還有機會跟小禎合作」，胡瓜直言對小禎期待高，一直以來都走「鼓勵少，糾正多」來幫助女兒成長。2年前，胡瓜和兒子胡釋安雙雙入圍金鐘獎，當時他隨口對小禎說「未來想一起走星光大道」，沒想到小禎感性爆哭一整晚，胡瓜才驚覺或許時候到了，決定和女兒共同主持節目，「很多事情我都完成了，有一些事情如果留有一些夢想，那是我們繼續往前的動力。」目前節目已錄8集，胡瓜也讚小禎主持功力從70分提升到80分。

被問到羅志祥與周揚青的感情生變，小禎坦言新聞都有在看，「我們生活已經有太多事情going on，畢竟我們都不是當事人，不方便去講任何一句話，外人講的都是閒話。」胡瓜也表示在演藝圈多年，或多或少都有負面新聞，「人家怎樣討論我們都接受了，叫我們去討論別人，我們不會這樣做，由羅媽媽給意見就好，我們只能給祝福。」問小禎是否會心疼周揚青，她沉默一會反問：「你們看我這過來人會心疼我嗎？如果會，那就是啦。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)