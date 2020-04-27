國發會公布，109年3月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較2月減少4分，燈號轉呈黃藍燈；黃藍燈象徵景氣趨緩。且景氣領先、同時指標下跌，顯示景氣明顯受COVID-19疫情干擾。

3月景氣9項構成項目中，工業生產指數由綠燈轉呈黃紅燈、批發、零售及餐飲業營業額由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加1分；股價指數由黃紅燈轉呈黃藍燈、海關出口值由綠燈轉呈藍燈、機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈黃藍燈，分數各減少2分；其餘4項燈號不變。整體景氣分數降4分為20分，跌落至綠燈最低分23分之下，燈號轉呈黃藍燈，也中止先前四個月連續亮出象徵景氣平穩的綠燈，回到先前的黃藍燈。

此外，3月領先指標不含趨勢指數為97.61，較上月下降1.73%。同時指標不含趨勢指數為100.63，較上月下降0.08%。

展望未來，由於疫情發展仍存在高度不確定性，短期內全球經貿動能暫無法恢復至疫情發生前的水準，對我國整體經濟之影響，亟需密切注意並妥為因應。

國發會表示，疫情嚴重影響全球經濟活動，主要經濟機構均預測美國、歐元區、日本等主要經濟體恐面臨經濟衰退，我國經濟不免受影響。為減緩衝擊，政府已通過防疫特別條例修正案，擴增預算規模，並本於「寬一點」、「快一點」、「方便一點」辦理原則，協助國人及產業度過難關；同時，將加大、快速、加快公共建設執行，穩定國內經濟情勢。

(時報資訊)