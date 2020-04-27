國內新冠肺炎疫情持續緩解，以及看好世界主要國家將推出更多紓困與振興方案，周一南韓KOSPI指數收漲1.79%，為1,922.77點。

南韓周一新增10例新冠狀病毒感染者，為連續第5天新增病例在10人以下。

南韓政府稍早前宣布一項援助方案的規模，將由原訂的100兆韓元提高到135兆韓元，以協助受疫情衝擊的主要產業。日本央行宣布進一步擴大寬鬆，將取消購買公債上限，並增加購買風險資產。美國聯準會與歐洲央行也將在本周晚些時候召開貨幣政策會議，市場普遍預期歐洲央行將採取更多支持行動。

今日外資與機構投資人分別買超韓股178億韓元與5279億韓元，散戶賣超5489億韓元。

大型股普遍上揚，科技股、金融股走高，三星電子收漲1.01%，SK海力士漲1.47%，新韓金融集團首季業績報喜，股價大漲10.5%。另一家主要銀行韓亞銀行亦暴漲16.85%。現代汽車收漲1.66%，起亞汽車漲3.25%。

(時報資訊)