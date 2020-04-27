雄獅（2731）旅遊集團宣布攜手農委會，以求生「4支箭」搶攻內需市場。董事長王文傑表示，集團將由旅遊產業轉型生活產業，維繫品牌價值、維護股東權益、為既有員工找出路，儲備實力等待產業復甦，目標將集團每年內需市場營收自20億元倍增至60億元。

雄獅宣布攜手農委會「為農業找通路，為觀光找出路」，偕同政府「產業振興與推廣」，強化安心出遊的國旅市場，配合休閒農場體驗遊程，並以「Lion Select雄獅嚴選」支持台灣小農良心耕種，透過集團「欣食旅」餐飲事業主打從產地到餐桌的天然美味。

王文傑表示，新冠肺炎疫情已全面衝擊全球航空、旅遊、飯店等產業，目前預期最樂觀到2022年才恢復、最悲觀甚至要到2024年。雖然產業終究會回來，集團仍以旅遊業為主力，但不能只做旅遊業、只回到過往以出境市場為主力的營運模式。

王文傑指出，雄獅過去1年營收規模達300億元，在疫情衝擊下僅剩20億元，3000名員工中原有2700名從事出境旅遊業務，如今僅剩不到300名。此次疫情使旅遊產業僅剩國旅的單一核心，勢必得翻轉過往的營運模式尋求出路。

王文傑認為，1000億元的出境商機，若轉為入境可創造1兆元市場產值。雄獅去年國旅營收貢獻僅約近20億元，此次希望透過與農委會合作，結合台灣農業及旅遊業，開創產銷通路合作新局，目標未來將內需市場的營收貢獻成長3倍、達60億元。

王文傑表示，旅遊產業需求終究會回來，但面對漫長的恢復期，唯有維繫品牌價值、維護股東權益，才能讓雄獅在潛伏期儲備實力再起。以現在狀況來看，若不能替3000名員工找到新出路是不行的。

對此，雄獅決定從旅遊產業轉型為生活產業，持續加強人才培育，投入自動化、改變通路、改變品牌定位，目標將現有的一半員工進入生活產業，達成3千人就地轉型。同時，資本結構也會進行調整，使其具備足以因應至2021年底的能力。

(時報資訊)