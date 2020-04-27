民進黨立委邱志偉（上中）爭取興建小崗山觀光纜車。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

為改善高雄市小崗山風景區的交通問題，民進黨立委邱志偉爭取興建小崗山觀光纜車，也召開過多次協調會及現場會勘。待未來纜車設立後，將可以串聯崗山之眼、阿公店森林公園等景點，讓遊客玩得更盡興。

邱志偉日前再度召集交通部、高雄市觀光局、財政部促參司，討論最新辦理進度，未來確定將以促參方式進行招標、興建，定線及環境影響評估經費則需中央補助。

小崗山風景區比鄰阿公店水庫、阿公店森林公園，及大崗山風景區等景點。為推動北高雄觀光發展，邱志偉在此爭取設置了崗山之眼天空廊道，及小崗山風景區周邊環境設施整建，盼能為北高雄打造國際級觀光景點。

不過，崗山之眼因為上下山道路狹窄，造成遊客不便。因此，邱志偉提案在此爭取興建觀光纜車，也請高雄市觀光局編列55萬元辦理先期計畫，規畫出「崗山之眼」及山下「阿公店森林公園」兩站作為觀光纜車場站，兩站距離約500公尺。

邱志偉表示，接下來小崗山觀光纜車計畫分成5個階段，首先，是纜車定線作業，包含基地地質調查及地質安全評估、定線及土地地上物查估，預計辦理時間為8個月。第2階段為用地變更編定及環境影響評估，辦理時間約2年。

第3階段為促參作業，將進行可行性評估及先期規畫，辦理期程約10個月。第4階段是招商作業，需時4個月。待招商完成後，將可進行第5階段興建作業，從設計、建築、申請水保許可到施工階段，辦理期程約2年半。

(旺報 )