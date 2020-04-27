大陸國務院聯防聯控機制今日下午召開記者會，說明當前大陸境外疫情輸入最新情況。

被問到昨天的發布會上宣布武漢所有在院的新冠肺炎患者已經清零，是否代表所有武漢住院的新冠肺炎患者都已經出院了？

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友回應表示， 「清零」不等於「出院」，前者的意思就是在目前醫院中符合新冠肺炎診斷標準的病人已經沒有了，但這並不代表曾確診的病患全部都出院了。

已出院標準來看，對於新冠肺炎患者來說，病人經過治療以後，他在不斷地康復，要符合以下幾個標準就可以出院。一是病人的體溫在正常範圍內維持三天，並且呼吸道的症狀消失。另外，CT檢驗確認患者肺部沒有炎症的症狀，採驗至少連續2次核酸檢測是陰性，以上條件皆具備就打出院標準。

但有新冠肺炎患者本身具有一些慢性疾病如高血壓、糖尿病、心血管疾病、慢性腎病等等。在新冠肺炎痊癒之後，部分病患還需要接受其他治療，還有些病人在治療過程中出現並發症，這兩類病人還​​得留在醫院繼續治療新冠肺炎以外的基礎性病變或者並發症，視情況斟酌恢復程度才決定能否出院。

(中時 )