企業贈4000杯泡泡冰，慰勞嘉義第一線醫療人員。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

企業贈4000杯泡泡冰，除慰勞嘉義第一線醫療人員，另贈400杯泡泡冰到嘉義家扶中心。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

防疫事，大家事！嘉義縣醫護人員再獲愛心企業相挺，今27日下午愛呆丸股分有限公司總經理蔡惇敘捐出4000杯遠東泡泡冰，將由縣府分送到轄內4家醫院，憶客來麵包坊也提供醫護享憑證優惠，縣長翁章梁代表受贈並感謝企業挺醫護，正向防疫，「台灣有你們真好！」

嘉縣在地企業家蔡惇敘已多次發起物資捐贈，今為體恤第一線醫護人員工作辛勞，特地送來4000杯基隆美食冰品遠東泡泡冰，憶客來麵包坊也提供醫護｢憑證優惠｣，並協助分送冰品，立委陳明文、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜也到場關心，共同挺醫護，齊心抗疫。

縣府指出，此次遠東泡泡冰在全台共計送出1萬5000杯冰品，其中嘉縣提供4000杯給第一線醫療人員，另贈400杯泡泡冰到嘉義家扶中心。「真的非常好吃！」現場試吃泡泡冰的陳明文說，疫情期間社會大眾以各種方式慰勞醫護人員，也盼第一線醫護人員在吃到泡泡冰後，能感受民眾對他們在第一線辛苦奉獻的慰勞及感謝心意。

(中時 )