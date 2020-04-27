新冠肺炎疫情延燒數月，台南市已有76家公司放起無薪假，波及2033人，勞動部日前推出安心即時上工計畫，因為條件太嚴，符合資格僅5成，27日條件大幅放寬，首日登記民眾的合格率達9成6。

台灣對新冠肺炎防疫工作受國際肯定，實際上犧牲了經濟發展，勞動部的紓困計畫中，針對放無薪假的企業員工，推動「安心即時上工計畫」，台南市被分配到1155個名額。

「安心即時上工計畫」以每小時158元計算，每個月最高可作80小時，月薪最高1萬2640元，重要的是工時彈性安排，每天可選擇上2到8小時，工期可至年底，符合遭放無薪假或減班的勞工選擇。

台南市政府同時推動另一個「防疫安心上工計畫」，以地方經費發動的臨時人員計畫，共有200名額，首波50個名額已上工，這項計畫雖然最高月薪有2萬7000元，但為期僅3個月，且名額少，篩選條件較嚴格。

勞動部的「安心即時上工計畫」雖然名額較多，卻因為登記者必須符合「登記前半年間，至少工作兩個月，投保金額在2萬3800元以下」等條件，過去1000多人來登記，僅565人符合資格，合格率僅5成。

多數民眾反應，符合資格的投保金額標準太低，不少被放無薪假的民眾，投保金額都在2萬4000元以上，造成資格不符，實際受惠民眾少。

勞動部將條件放寬到過去一年曾有工作紀錄即可，27日登記首日立刻詢問度熱烈，且161人登記，有156人符合資格，合格率高達9成6。

(中時 )