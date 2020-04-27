松江南京捷運聯合開發案過去歷經4次流標，樓高6層的臨時建物閒置至今。（譚宇哲攝）

北市議員王世堅今天舉辦會勘，要求市府調整招標條件或自行管理出租，盡速活化松江南京捷運聯合開發案臨時建物。（譚宇哲攝）

北市捷運松江南京站旁的捷運聯合開發案臨時建物閒置6年，1樓一度堆滿任意棄置的垃圾，北市議員王世堅上周通知會勘，市府人員才趕緊派員將垃圾清理集中。（譚宇哲攝）

北市捷運松江南京站旁的捷運聯合開發案臨時建物閒置6年，1樓一度堆滿任意棄置的垃圾，北市議員王世堅上周通知會勘，市府人員才趕緊派員將垃圾清理集中。（譚宇哲攝）

北市捷運松江南京站旁的捷運聯合開發案土地市值上看10億，2014年捷運完工後招標，卻因歷經4次流標，樓高6層的臨時建物閒置至今，外牆斑駁、鋼筋裸露鏽蝕、垃圾堆積，市議員王世堅27日批評，閒置建物不僅妨礙市容，也有公安、衛生疑慮，要求市府調整招標條件或自行管理出租，盡速活化。

松江南京聯開案土地占地150坪，前身為私人平房，市府早年配合捷運建設徵收，並興建地上6樓臨時建物，地下室作為捷運站通風井，樓層則暫時存放捷運機電相關設備，隨著捷運2014年完工，市府2016年公告招標聯開案，但年年流標，2016、2018年更遭遇零投標窘境。

王世堅指出，南京東路、松江路口堪稱台北華爾街，周邊商辦大樓、金融機構林立，如此重要繁華的商業辦公區，唯獨市府的捷運聯合開發案，臨時建物完成6年，仍荒廢在此，6樓裸露的鋼筋懸在半空中，雖有固定，仍難保長年累月下鏽蝕，造成公安疑慮。

此外，聯開案前騎樓也因無人駐點管理，導致攤商日夜違規駐足，阻礙行人，1樓也被人從鐵門縫隙任意棄置垃圾，不僅妨礙市容觀瞻，也影響環境衛生。

王世堅說，政府採購法早已開放不必3家以上投標才成標，導致4次流標，事實上，只要將招標條件更改為「流標3次以上，應不限家數」，就能解決，就算真的無人投標，市府也可以自行管理，或出租給社福團體作為公益使用，盡速活化市有財產。

(中時 )