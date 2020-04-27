小貨車再衝撞對向民宅。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

台中李姓男子駕駛廂型車行駛在大豐路5段，與臨停路邊楊姓男子所駕駛小貨車車尾發生碰撞，小貨車再衝撞對向民宅，此交通事故共造成7人輕傷，警方表示，雙方駕駛均無酒精反應，肇事原因待調查中。

豐原警分局指出，今天下午2時許，豐原區大豐路5段發生一起交通事故，李男駕駛廂型車內有乘客5人，沿大豐路往潭子方向行駛，不知何故與臨停於路邊楊男駕駛小貨車發生碰撞，小貨車再衝撞對向民宅，造成7人輕傷送醫，所幸均無大礙。

警方指出，經檢測雙方後均無酒精反應，目前正在釐清確切肇事原因中。

(中時 )