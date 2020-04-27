台中廂型車撞路邊臨停貨車 7人輕傷 16:442020/04/27 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廂型車行駛在大豐路5段，與臨停路邊小貨車發生碰撞。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小貨車再衝撞對向民宅。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） 台中李姓男子駕駛廂型車行駛在大豐路5段，與臨停路邊楊姓男子所駕駛小貨車車尾發生碰撞，小貨車再衝撞對向民宅，此交通事故共造成7人輕傷，警方表示，雙方駕駛均無酒精反應，肇事原因待調查中。 豐原警分局指出，今天下午2時許，豐原區大豐路5段發生一起交通事故，李男駕駛廂型車內有乘客5人，沿大豐路往潭子方向行駛，不知何故與臨停於路邊楊男駕駛小貨車發生碰撞，小貨車再衝撞對向民宅，造成7人輕傷送醫，所幸均無大礙。 警方指出，經檢測雙方後均無酒精反應，目前正在釐清確切肇事原因中。 (中時 ) #駕駛 #小貨車 #大豐 #臨停 #廂型車 也許您會感興趣 推薦閱讀 里長指例行消毒 04:102020/04/23 地方新聞 小屁孩開BMW狂飆 車速如電影「玩命關頭」衝撞機車 14:022020/04/23 社會 車沒油車卡路中間 警推車幫男子買油 14:222020/04/23 社會 行政院紓困2.0 解駕駛燃眉之急 15:562020/04/24 生活 降低交通事故發生率 永和警加強取締「低頭族」違規 18:202020/04/24 社會 貨車過彎甩出車斗 警目睹傻眼 18:332020/04/24 社會 NVIDIA專家解析自動駕駛軟體與基礎架構 09:032020/04/27 財經 大貨車酒駕撞分隔島翻覆 駕駛幸運僅受輕傷 10:112020/04/27 社會 印度男「租貨車、聘司機」 載28噸洋蔥喬裝送貨員回家 11:532020/04/27 國際 9成駕駛領到紓困補貼 金額超過8.6億元 14:432020/04/27 生活 社會熱門新聞 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 台鐵又出包 維修列車對撞 傳花蓮機務段7員工受傷 - 社會 竹科工程師命喪錢櫃 訣別電話：「爸…我出不去了！」 - 社會 老爸突傳「蝴蝶高清無碼」外流影片 網笑：野戰版 - 社會 沒車牌囂張上路 被攔嗆：凶什麼我有行車紀錄器 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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