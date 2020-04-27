紐西蘭總理阿爾登27日宣布，為期一月有餘的新冠疫情四級警戒於4月27日午夜結束。自28日起，紐西蘭防控等級將下調至三級，國民可陸續復工，餐廳、學校可小規模開放。紐西蘭已連續一周，新增確診病例維持在個位數。
據新華社28日報導，阿爾登同時宣布，將於兩周內推出一款手機應用程式（App），以有效追蹤人們的社交圈，為下一步經濟活動重啟下的疫情防控做準備。阿爾登說，只有在確切證明紐西蘭國內不存在社區傳播的前提下，兩周後才可能繼續下調防控級別。
根據紐西蘭法律規定，三級防控下，能夠確保社交距離的經濟活動可以重啟。漁業、農業和建築業重啟。學校開學但並不強制要求學生復課。餐飲業限於開展外賣送餐服務。
紐西蘭從3月26日零時進入舉國「封城」模式，直到4月27日午夜11時59分結束。
27日，紐西蘭衛生部公布了1例新增確診病例和1例新增死亡病例。至此，紐西蘭全國累計確診病例1469例，累計死亡19例，累計治癒1180例。紐西蘭已連續一周新增確診病例保持在個位數。
儘管當天還是「澳紐軍團日」（ANZAC Day）公共假期，惠靈頓的一些快餐店和咖啡館已經忙碌起來。店員們開始擦拭櫥窗、採購食材，為28日重開做準備。
(中時 )
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