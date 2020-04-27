大里仁愛醫院風濕免疫科主任霍安平表示，「藥物代謝基因檢測」能協助醫師了解病人對藥物代謝程度，進而調整劑量。（ 大里仁愛醫院提供／黃國峰台中傳真）

小檢測，治陳年痼疾。40多歲的L男，10多年來患有乾癬羞於見人，影響人際關係、事業，雖有吃藥，但都無法根治，接受大里仁愛醫院率先引進的「藥物代謝基因檢測」服務後，原來是「身體對藥物代謝太快」經醫師調整劑量後，終於治癒，還L先生事業身心健康。

不要小看簡單的檢測，可能因此找到真正的病因，台中一位40多歲的L男，原本經營事業有成，但10多年前卻罹患乾癬和關節炎，手腳和背部佈滿了大面積乾癬，因此擔心受到異樣眼光，不敢外出交際應酬，事業因而跌落谷底。

L男雖然有到大里仁愛醫院風濕免疫科接受治療，起初服用標準劑量藥物，雖然有明顯改善，但總還差了那麼一點點，由於擔心肝指數升高，不敢貿然增加劑量，因此一直無法根治。後來醫院引進「藥物代謝基因檢測」，結果發現無法治癒的關鍵點是身體對藥物代謝較快，造成藥物濃度不夠高，經醫師調整藥量，果然手腳和背部不再出現讓人尷尬的乾癬，一掃長年來生活與事業上的陰霾。

引進該項檢測服務的風濕免疫科主任霍安平表示，因為人體對藥物代謝速度快慢會影響藥物血中濃度及作用時間，進而影響治療效果，相同體重下有人吃下相同劑量的藥後，可以作用18小時，有人卻可達36小時，當然會影響效果；這項檢測的最大的好處就是「用藥更精準」，目前該檢測可針對市面上510種藥物的代謝基因進行分析，醫師則可據此了解依標準劑量的用藥是否適合病人而增減藥量。

大里仁愛醫院指出，該項檢測，經醫師門診開單後到檢驗科採集口腔黏膜，送至國外認證專業檢測單位，約兩周工作天即有結果。不過目前這項檢測健保並不給付，需要病人自費篩檢，除了可帶回紙本報告參考之外，資料亦同步放至雲端，可作為就醫時給醫生的用藥參考．

(中時 )