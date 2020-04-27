南投市橫跨貓羅溪的地標「綠美橋」，原本是一道紅橋，還成南投市徽的意象，經過第1期改善工程後變成白橋，引發地方人士議論；南投縣長林明溱表示，為順應民意，將在第2期工程時，讓綠美橋「紅顏」再現，恢復紅橋原貌。

林明溱27日在縣務會議中指出，經過改善工程的綠美橋漆成白色，符合貓羅溪生態綠意外，也希望新設的LED投射光雕，在白底襯托下，更容易展現變化多彩的效果；不過，由於許多民眾習慣綠美橋紅色原貌，紛紛向縣議會反映，南投市公所也希望綠美橋能維持紅色，以符合南投市徽圖案意象，因此決定從善如流，將把綠美橋漆成紅色。

建設處長李正偉指出，綠美橋第1期工程將原本過重的護欄改成輕量的鋼材，同時徹底檢測並去除橋體鏽蝕，也完成防鏽底漆的塗裝，另外，上下橋引道原本不平整問題也徹底解決，5月即可開放恢復通行。

至於第2期工程，將辦理變更設計，納入LED投射光雕及橋體紅漆，預計10月動工，屆時為配合高空作業安全，仍需管制綠美橋數月時間，預計明年5月完工開放通行。

(中時 )