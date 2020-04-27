高雄市政府22日公布確診官兵足跡，高雄著名的大魯閣草衙道也名列其中，業者隨後立即停業進行館內及附近場域的消毒工作，如今草衙道已經恢復營業，但因為停業消毒讓公司虧損近500萬元的營業額，高雄市長韓國瑜特地在27日前往大魯閣草衙道關心復業的情況。

自從疫情爆發以來，大魯閣草衙道近館消費的人潮大減30％，業績也少了以往的40％，日前又成為確診海軍官兵曾進出足跡處，迫使業者必須停館一天，進行消毒以及相關防疫工作，這讓大魯閣草衙道的營收雪上加霜，閉館一天的代價就是500萬元。

大魯閣草衙道行銷部課長張閔惠表示，為了盡快恢復營業，閉館當天消毒到晚間12點左右，經過衛生局審查合格後，隔天就恢復營業，但人潮還是受到相當大的影響。他們非常配政府的防疫策略，希望可以讓民眾恢復信心，五一連假會在停車場進行車輛控管，讓民眾可以安心一些。

韓國瑜27日偕同經發局長伏和中及新聞局長鄭照新，特地前往大魯閣草衙道關心業者的復業情況，韓讚賞業者落實完善的消毒工作，並且只要民眾經常碰觸的地方都派員定時消毒，讓民眾可以安心，為了振興經濟，自掏腰包在大魯閣草衙道館內的小本愛玉買了數10杯飲料，讓現場的媒體及民眾消消暑，對於媒體提問的疫情相關問題，韓均沒有回答。

(中時 )