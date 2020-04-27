《港股》長假前縮手 恆指量縮收漲1.88％ 16:482020/04/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本央行宣布進一步擴大寬鬆，將取消購買債上限，並加碼買進商業票據及公司債，以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，以及受到美股期貨上漲提振，周一香港股市開高走高，午後一度漲逾2%，終場恆生指數上漲1.88%，收在24280.14點。國企股(H股)收漲2.27%，為9875.59點。惟長假將至，大盤成交值跌破900億港元。醫藥、大陸銀行、大陸地產股走強。九龍倉置業收漲5.26%，在藍籌股中漲幅領先。 (時報資訊) #收漲 #長假 #縮手 #恆指 #量縮 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》油金股領軍 恆指開漲0.38％ 10:172020/04/23 財經 《盤後解析》高壓難解 10400關沒坐穩 14:322020/04/23 財經 《日股》跌深股領軍 日經指數收漲1.52％ 15:232020/04/23 財經 《韓股》油價反彈＋美擴大激勵 韓股收漲0.98％ 15:572020/04/23 財經 《港股》恆指收漲0.35％ 惟交投仍顯清淡 16:482020/04/23 財經 《港股》美股乏力 恆指開跌0.55％ 10:012020/04/24 財經 半導體金融弱勢 台股量縮整理拉回10347 14:522020/04/24 財經 《港股》恆指收跌0.61％ 康方生物首日掛牌飆升50％ 16:482020/04/24 財經 陸港觀盤－港股短期震盪 恆指初步支撐23,500點 04:092020/04/25 全球財經 《港股》恆指開高走高 收復24000點 11:082020/04/27 財經 財經熱門新聞 注意！5月賣股走人？大咖洩驚天秘密 - 即時 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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