日本央行宣布進一步擴大寬鬆，將取消購買債上限，並加碼買進商業票據及公司債，以緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，以及受到美股期貨上漲提振，周一香港股市開高走高，午後一度漲逾2%，終場恆生指數上漲1.88%，收在24280.14點。國企股(H股)收漲2.27%，為9875.59點。惟長假將至，大盤成交值跌破900億港元。醫藥、大陸銀行、大陸地產股走強。九龍倉置業收漲5.26%，在藍籌股中漲幅領先。

(時報資訊)