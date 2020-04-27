蔡正元在臉書援引經濟合作暨發展組織（OECD）3月份統計報告。（摘自蔡正元臉書）

前國民黨副祕書長蔡正元根據「經濟合作暨發展組織（OECD）」3月底公布的報告，指出台灣醫療資源嚴重不足，以平均每千人有幾位醫師的標準而言，台灣平均數僅2.0，遠低於OECD平均數3.5，且六都也僅台北市是3.87，其他五都都低，新北更僅1.4。他說，儘管有人在媒體上狂吹牛，但事實上醫療資源不足的，不只醫師和護士，其他醫療設施如呼吸器也不足，唯一相對較充沛的也只有口罩。

經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）是全球36個市場經濟國家組成的政府間國際組織。蔡正元援引經合組織3月的統計報告，在臉書發文。

他說，台灣醫療資源嚴重不足！跟大部分人印象相反，統計事實擺在眼前，台灣的醫療資源嚴重不足。OECD各個國家，用每千人有幾位醫師和護理師，作為醫療資源的指標：平均每千人有3.5位醫師，平均每千人有8.8位護理師。有些國家這兩個指標都高於平均，就是醫療資源豐沛；如果這兩個指標都低於平均，就是醫療資源不足。

蔡正元說，台灣每千人只有2.0位醫師，跟土耳其一樣；各大都市也只有台北市是3.87，高於OECD平均數3.5，所以台灣人有錯覺，認為台灣醫療資源豐沛。其他五大都市方面：新北市只有1.4，桃園市1.8 ，台中市2.2，台南市1.9，高雄市2.3。全台灣僅次於台北市，就是花蓮縣有2.6，其餘縣市都非常低。

蔡正元強調，儘管有人在媒體上狂吹牛，但事實上醫療資源不足的，不只是醫師和護士，其他醫療設施如呼吸器也不足，唯一相對較充沛的也只有口罩。

(中時 )