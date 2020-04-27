舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）日前公布各酒款最大獎獲獎名單，我國台灣菸酒公司「玉山清香高粱」獲得「最佳白酒Best Baijiu」獎。

台菸酒指出，自2017年首度參賽以來，台菸酒分別以「玉山台灣高粱6年陳高」、「玉山台灣原窖8年陳高」、「玉山清香高粱」分別奪得2017、2018、2020年世界「最佳白酒Best Baijiu」獎。

舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）成立於西元2000年，是同類型烈酒競賽中歷史最悠久的比賽之一，相關烈酒評鑑經驗已近20年，所評比的結果極具權威性及公信力，每年均吸引世界各國知名酒廠報名參加。

台菸酒自1950年即開始產製高粱酒，為我國第一個產製高粱酒的酒廠，並逐步打造「玉山高粱」品牌。台酒多年來堅持純糧固態發酵、厚工熟陳的製酒工藝釀製好酒，近年更積極參與國際烈酒競賽，以專業酒評來印證酒質的優異。

攤開台酒今年參賽成績，在舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）不但抱回兩座雙金及三金二銀獎牌，其中「玉山清香高粱」不僅鍍雙金，更拿下「最佳白酒」最高殊榮；並於2020年3月份公佈的ISC國際烈酒競賽，奪得9項國際大獎，兩座雙金及二金四銀一銅牌獎。

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(工商 )