電梯大廠永大電機今(27)日表示，大陸第一季合併營收雖下降但毛利率增加，台灣持平，子公司獲利有望持平，第一季兩岸合併營收雖未成長，兩岸合併利潤比去年同期增加，EPS有機會與去年同期持平或略增。第二季台灣只要疫情沒有太大變化，年成長3％～5％，大陸營運回穩，第二季可比去年同期小幅成長。今年兩岸合併營收及獲利，可望雙雙比去年成長。

永大董事長許作名及總經理蔡尚育，今日下午聯袂出面說明永大中國大陸事業營運現況，今年1、2月大陸事業營收因疫情而停滯。大陸外銷不行，要靠基礎建設做支撐，房地產及銀行業會因大陸寬鬆政策而受益，看好永大中國大陸事業下半年發表，今年大陸訂單年成長25％，出貨年成長45％，並未向下修正營運目標，台灣目前營運未受疫情影響，維修保養收入穩定。

許作名指出，他只怕大陸外貿及經貿受疫情影響，連帶房地產也受影響，也怕中美貿易戰影響大陸經貿，希望台灣經貿不要受影響。有底氣，今年員工年終獎金要加大力度，永大對股東秉持股利政策，賺多，股利發六成；賺少，股利幾乎百分之百，股東層雖比較複雜，公司賺錢要多發股利。

永大董事長許作名指出，新冠肺炎疫情已接近尾聲，全世界第三產業涵蓋航空、旅遊、觀光及餐飲等服務業全垮崩潰，第一產業農業、第二產業是進出口產業也是衰退，要靠5G、光纖及物聯網，以及地鐵、高鐵及動車等交通基礎建設，會加大力度，還要確保供應鏈不要斷，還要保就業率及失業率穩定，促進消費，還是持續脫貧。中國政府提出六保，中國大陸學者保守預估今年經濟成長率2％～3％，有機會上看3.5％。

許作名表示，他原本預估今年大陸房地產會小幅衰退，有了新冠肺炎病毒後，他重新預測今年房地產比去年衰退2％～3％，甚至會衰退3％～4％。

大陸GDP負成長6.8％，穩定就業率及內需，會投資基礎建設，服務及房地產會因寬鬆政策而受益。大陸房地產3月衰退幅度比1、2月收斂，而永大3月大陸事業是衰退，衰退不像1、2月嚴重，第一季大陸營收及接單雖比去年同期負成長，衰退幅度但比原先預期好，第一季大陸雖然出現虧損，但比去年同期縮水，主因是經過去年調整之後，毛利率成長。

永大4月大陸工地出貨需求明顯暢旺，4月大陸當地出貨恢復到正常水準九成，第二季出貨可恢復正常水準，每個月出貨恢復至1千台以上，第二季大陸電梯事業可望損益兩平，第三季大陸事業會強勢反彈。

蔡尚育表示，永大去年不管台灣或大陸市場都做調整，大陸與戰略開發商簽策略聯合採購的合作協議，訂單可大幅成長；台灣營銷策略是與建商大項目合作，第一季營收年成長5％以上，除住宅電梯外，也爭取到一些商業及公宅電梯訂單，第一季合併營收雖未成長，但兩岸合併利潤比去年同期成長。第二季台灣建商推案比原先進度緩步一些，但未看到明顯下降。

永大去年合併營收雖未成長，台灣接單創新高，接單兩位數成長，獲利成長7％以上，整體利潤成長7％，毛利率近13.7％。永大做了壓力測試，未受疫情影響，看好未來市場，與員工分享公司業績及獲利成長，也希望員工努力達成今年營運目標，員工調薪從7月提前至4月，平均調幅5％。永大3月合併營收10.87億餘元，比去年同期成長2.4％；第一季合併營收28.51億餘元，較去年同期減退9.68％。蔡尚育指出，永大今年營收及獲利可達成今年初訂定目標，今年大陸電梯接單目標維持25,000台，市佔率排名第八；大陸電梯市場從2015年一路下滑，去年落底，2020年大陸營運目標是轉虧為盈。

許作名表示，永大股利發放政策一向是賺少發多，賺多發少的平衡政策，前年EPS為1.68元，每股配發現金股利1.8元，去年EPS為2.3元，依他來看，去年EPS表現不算好，應該要達4元，去年底帳面上未分配盈餘41億元，可以的話，今年也要將大陸事業盈餘分派至台灣，今年資本支出4億元，用在大陸建置測試塔，現金足以支應。

許作名表示，有小股東向永大股東會提股利政策是穩健議案，外資股東對股利政策不是不決定而是延後決定，28日董事會若未做決定，5月7日董事會也會做出決定，萬一兩次董事會股利政策都未過，董事會也未做成決議的話，只能將小股東所提股利發放建議案，列入股東會討論議程。

(工商 )