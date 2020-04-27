又見零確診，但51連假去哪都怕人擠人，不如在飯店好好悠哉睡個飽，過個安心又放鬆的假期。台北中山雅樂軒酒店即日起推出5月1日起至5月 3日限時三天的快閃好康，於這三日入住之住客可享加價1元延遲5小時退房優惠，原退房時間為中午12點，活動時間可延退至下午5點，讓旅客能在入住期間徹底休息、在充裕的時間享受迷人台北。每日限定10間可享此優惠，優惠房價2,999元起。

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