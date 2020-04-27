中山雅樂軒51連假快閃優惠 每日限定10間 16:562020/04/27 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中山雅樂軒酒店推出快閃住房優惠，加價1元可延遲退房。圖／中山雅樂軒酒店提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又見零確診，但51連假去哪都怕人擠人，不如在飯店好好悠哉睡個飽，過個安心又放鬆的假期。台北中山雅樂軒酒店即日起推出5月1日起至5月 3日限時三天的快閃好康，於這三日入住之住客可享加價1元延遲5小時退房優惠，原退房時間為中午12點，活動時間可延退至下午5點，讓旅客能在入住期間徹底休息、在充裕的時間享受迷人台北。每日限定10間可享此優惠，優惠房價2,999元起。 (工商 ) #安心 #雅樂軒酒店 #優惠 #連假 #快閃 也許您會感興趣 推薦閱讀 《傳產》疫情重擊 餐飲業營收衰退超越SARS時期 07:442020/04/23 財經 消毒劑釀災 川普爆氣 簡報快閃 08:492020/04/25 國際 防五一連假人潮 侯友宜：分階管控 11:312020/04/25 政治 五一連假 林佳龍：熱門景點將實施總量管制 12:072020/04/25 政治 五一連假正常過 陳時中：做好人流管制 15:202020/04/25 生活 蘇揆拍板照休 五一連假大挑戰 04:102020/04/26 生活新聞 墾丁訂房率 8成慘跌剩1成 04:102020/04/26 地方新聞 泡湯賞花 台南向遊客招手 04:102020/04/26 地方新聞 瑞穗北回歸線標誌公園 連假後封園修繕 16:072020/04/26 生活 紅黃綠備戰五一連假 出門先看APP 04:102020/04/27 生活新聞 財經熱門新聞 注意！5月賣股走人？大咖洩驚天秘密 - 即時 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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