行政院提出紓困預算送交立法院審查，不過內容卻讓立委看不下去。國民黨立委吳怡玎點出移民署編預算要建置「旅客訂位及行程分析系統」，高達1.8億的鉅額經費令她難以理解，更誇張的是，該系統分3年建置，總經費要2.9億，系統可以上線運作要等到2021年9月，「這是哪門子紓困？」

移民署於追加紓困預算中編列1億8658萬建置「旅客訂位及行程分析系統」，目的是強化境外人流管理追蹤旅客旅遊史，並進行大數據分析，早出染疫旅客造訪點。其中資料庫管理、作業系統採購及開發要價5480萬，硬體及資安設備6978萬，分析規劃及監審費用6200萬。

而該系統預計分成三年來建置，總經費要價2億9458萬，第一年預計辦理基礎建置1.8億，第二年辦理旅客資料備份、歸戶及犯罪行為分析等項目，經費5100萬，第三年辦理異地備援系統建置及擴機關資料接介要5700萬，除第一年由追加預算編列外，其他將由年度預算支應。系統上線運作時間預計是明年9月。

吳怡玎認為，立法院急著要通過「紓困預算」，之所以有急迫性，是因為對於生活出現問題的民眾要緊急提供「紓困」，現在卻要我們幫他們通過一個明年9月才能上線的系統，其價格更是令人懷疑，以衛福部的「擴充個案查找系統」來說，他們的建置費用也才1600多萬，移民署竟然要花費1.8億？

吳怡玎也質疑，我們無法評估明年9月之後的疫情將會怎麼發展，但顯然這麼長時間的建置跟開發不符合「紓困」的緊急性。且過去之所以會擔心境外旅客隱匿旅遊史，是擔心他去過疫區卻隱匿，但現在幾乎各大主要國家幾乎都是疫區了，還有探查旅遊史的必要性？

(中時 )