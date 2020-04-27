再過一個星期多，就是母親節了！近來受疫情關係，許多餐廳也推出超值優惠，也有提供外帶服務。新北「Mega 50餐飲及宴會」，旗下三間餐廳各具特色！今年情況較為特殊，迎接母親節，Mega 50新增外帶品項，也有折扣優惠。如50樓Cafe母親節饗宴，陪媽媽吃到飽，嘗頂級美國安格斯牛排外，母親節周末每位賓客加贈黑松露野菌芝士焗龍蝦、Asia 49可帶媽咪吃南洋套餐、望月樓闔家團圓吃粵菜料理。

50樓Cafe母親節饗宴-每桌加贈一份糖絲琉璃布朗尼。（圖取Mega 50官網）

全國最高的自助餐廳─50樓Café，母親節周末(5月9至10日)適逢「重磅美食大集合」的檔期，海陸雙雄由澎湃肥美的海鮮蒸籠和頂級美國安格斯牛排擔綱演出，再加贈每位賓客黑松露野菌芝士焗龍蝦(半隻)、西班牙粉紅氣泡酒一杯，以及每桌一份糖絲琉璃布朗尼。

50樓Cafe母親節饗宴-頂級美國安格斯牛排。（圖取Mega 50官網）

當天佳餚包括生猛海鮮吧、現流生魚片、迷迭蒜香烤羊肉、拿坡里番茄燴海鮮、英式炸魚柳、孔雀蛤佐羅勒茄汁、紅咖哩鳳梨燴烤鴨、爐烤盤克夏豬漢堡佐焦糖鳳梨、酥炸孜然排骨、紅糟豆醬滷豬腳、川味水煮牛、牛奶巧克力芭芭露、亞摩斯巧克力蛋糕、酥菠蘿巧克力塔…等，搭配無限暢飲台啤。

Asia 49-母親節雙人大餐。（圖取Mega 50官網）

Asia 49亞洲料理及酒廊以南洋人氣料理聞名，迎接母親節(5月2至3日和9至10日)，主廚王鐘賢設計精緻味美的雙人套餐，六道式佳餚包括綠咖哩燕麥蝦球串和腐皮打拋雞肉捲、南薑蛤蜊絲瓜椰奶湯、伊比利豬里肌蔬菜沙拉、銀耳香蒜皮蛋牛肉小點、印尼蝦醬煨龍蝦(半隻)和乾煎美國菲力牛排襯泰國香蒜青醬的雙主菜、以及桂花椰汁涼糕佐季節鮮果盤，嚴謹的選料與用心製作，每道菜都香氣四溢、繽紛亮麗！此一豪華母親節雙人套餐，也有提供外帶。

望月樓-板橋廳夜景。（圖取Mega 50官網）

望月樓以新派粵菜和創意港點聞名，典雅舒適，居高臨下，被多位資深美食家譽為「新北口碑第一的粵菜餐廳」！5月9至10日的母親節週末，該廳以既有之單點菜單（港點除外）提供闔家歡聚，賓客亦可選擇的套餐，以大餐慰勞最愛的媽媽！

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(中時電子報)