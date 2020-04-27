旗津籍漁船「來順益333」許姓船長企圖走私Ｋ他命320公斤，在上岸前被海巡署鎖定並逮獲。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

2019年旗津首辦音樂節，不肖集團認有利可圖，隨即雇用漁船走私320公斤Ｋ他命，事後遭海巡署於海上攔截；全案近日審結，法官一審判決許姓船長6年10月徒刑，可上訴。判決一出令執法人員傻眼，直呼「未免判太輕了吧」！

執法人員私下抱怨，製造、運輸、販賣第三級毒品者，是7年以上有期徒刑的重罪，且這次抓到的毒品數量龐大，市值超過新台幣3.2億元，量足以供應64萬人次吸食，堪稱近年來最大宗的漁船走私毒品案之一，未料沒有重判就算了，竟還予以減刑，這讓辛苦辦案的第一線檢調及辦案人員情何以堪。

屏東地院承審法官則出面解釋，許男在執法人員上船登檢時，便全盤脫出犯罪情節，且配合自白，依法必須予以減刑，因此判決最低徒刑再減2月，他瞭解執法人員心情，「但刑法就這樣規定，也只能依法判決」，他也強調，另名船上周姓大？始終不認罪，因此判刑7年6月。

整起案件由屏檢指揮偵辦，經長期監控發現，船重不到50噸的旗津籍漁船「來順益333」，長達半年沒有實際從事漁業行為，卻於2019年4月1日申報出港捕魚，研判可能涉及走私案。

當時海巡署高雄查緝隊於高雄西南方、200海浬的東沙海域，發現該船行蹤，船隻一度想加速逃逸，但不敵百噸澎湖巡防艦追捕，只好舉白旗投降。海巡人員登船安檢，但船上毫無漁獲，許姓船長及周姓船員聲稱出海捕魚，始終不認走私。

海巡人員在船上耗時2小時，終於在船右前側密艙，搜出14袋以茶葉包裝的320公斤Ｋ他命毒品。曾有走私前科的許嫌事後供稱，是受販毒集團所託走私毒品，於公海與東南亞籍船隻接駁運毒，每趟代價600萬元，錢還沒到手就被逮。

(中時 )