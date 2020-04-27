勞工紓困貸款力拚五一勞動節前夕開放申請，每人最高可貸款10萬元，且利率低廉，甚至不限投保勞保者，只要提出工作事實證明，即可申貸，提供50萬個名額申請。

勞動部日前集邀銀行開會討論，而目前有超過30家銀行加入接受申辦勞工貸款的行列，將全力趕在5月1日前夕上路。

至於紓困貸款是否有勞保年資的限制？勞動部指出，這次勞工紓困貸款不限投保勞保以及勞保年資，只要具有工作事實證明就可以申請。

審核申貸資格的部分，勞動部提到，有投保勞保的民眾，聯合徵信中心會與勞保局連線勾稽，確認信用與投保紀錄；沒有勞保的民眾，將採從寬認定，可以提供薪資條或銀行存摺，證明自己有定期收入，且具還款能力即可申請。

此項紓困貸款並非補助，因此利息的部份，第一年利息由政府補貼，而第二年、第三年的利率分別是1.845%，還款期則有3年。

經濟部也說明，小規模的營業人也可直接向金融機構專責窗口申請，銀行在3日內完成核貸作業。

(中時電子報)