疫情重創全球經濟、兩岸關係也陷入空前低迷，為開創後疫情時代經濟新局，包括工總、商總、工商協進會、三三會等工商團體負責人皆盼即將到來的520新政局，總統蔡英文能在就職演說中，對兩岸關係釋出善意，並積極重建兩岸官方對話管道，化解兩岸日漸極端的對立情勢。

面對後疫情期、520新政局，三三會長許勝雄期待政府能從台灣生存的策略、台灣的永續發展的角度，衡量全球的狀況，並從中得出較為和諧的兩岸發展的方式。

他不諱言，就眼前兩岸關係的氛圍，疫情過後的兩岸關係會很「嚴峻」，但是，他強調，台灣不能置外於全球的分工、互助的體系，要將大陸視為是全球的一環，「這不只是兩岸之間的問題。」台灣也無法忽略大陸，因為大陸是世界第二大經濟體，是全球最主要的生產國，擁有14億人口的消費市場，又有9至10萬家的台商在大陸投資，同時還在台灣海峽的另一邊。所以，如果雙方都能以良善的心情，釋出善意，很多不必要的對立，就會減少，兩岸也會更和諧。

工商協進會理事長林伯豐也指出，大陸離台灣很近，但是，政治氛圍讓台灣與大陸的距離是愈拉愈遠，企業面對這樣的局面，雖然很難期望短期內就能有所改變，只能呼籲政府積極改善兩岸關係，並期待後疫情時代兩岸關係能有穩定的發展。

商總理事長賴正鎰也深深有著兩岸之間這種地理距離雖近，心理距離卻很遙遠「不太妙」的感覺。他直言，如果政府持續放這樣的氛圍擴大，他擔心後疫情時代的兩岸關係沒有最壞，只有更壞，因此盼小英總統利用520就職演說的機會釋出善意、化解對立情勢。

工總理事長王文淵則以去年台灣對大陸及香港出口佔比 超過42%為據指出，兩岸經貿關係非常密切，因此對以出口為導向的台灣而言，兩岸關係必須有所調整，朝向正向發展，才能有助於疫情結束後的經濟發展。

他們也因此在疫情重創全球經濟、兩岸關係也陷入空前低迷之際，懇切的建議總統蔡英文能在520的就職演說中，在兩岸關係上釋出善意、積極重建兩岸官方對話管道，化解兩岸日漸極端的對立情勢，進一步提升各國對方兩岸經貿穩定信心，讓台灣能在穩定的安全區域情勢中積極對外。

(工商 )