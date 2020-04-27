新冠肺炎持續升溫，五一連假即將到來，為配合中央流行疫情指揮中心宣佈實施人流管制措施，北市觀傳局與警察局及陽管處合作，結合警察局CCTV及陽管處影像，提供11處景點、共18個即時實況影像，在27日正式上線，供民眾參考北市各熱門景點即時人流狀況。

目前選定11處景點，包括陽明山公園、台北市立動物園、士林官邸、故宮博物院、國父紀念館、中正紀念堂、華山文化創意園區，及西門町、永康商圈、公館商圈、饒河商圈。

觀傳局表示，經2日系統測試後，景點即時畫面已同步至台北旅遊網、「現在玩台北」APP，供民眾外出前即時查詢，若景點人潮過多建議不要前往。另為顧及民眾隱私及個資，相關影像鏡頭已經特殊模糊處理。

觀傳局強調，只要符合中央流行疫情指揮中心相關規範，維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，出門配戴口罩、勤洗手及消毒，做好相關防疫措施，可以安心出遊、玩得開心又放心。

此外，北市防疫旅館再增1家「天閣酒店-林森分館」，每晚房價為2800至4000元觀傳局目前共成立22家防疫旅館，總房間數近1465間，後續將持續與民間旅館業者通力合作、提供檢疫旅客安心居住的空間。

(中時 )