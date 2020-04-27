一名民眾在0426林森北路錢櫃火警歷劫歸來，上網公開死裡逃生過程中，特別感謝隔壁包廂客人通知失火了。

這位獲救的原PO在《Dcard》貼文說，當他看到消防員的瞬間，「15個人從絕望到希望」，非常感謝在林森北錢櫃火警的第一線人員的幫忙，還有隔壁包廂叫他們的人說「失火了」，才讓他們知道發生火警，再次感謝。

「我們根本不知道失火，是隔壁包廂救了我們。服務員整個消失，我們15個人完全自救，服務電話不通，我們完全與世隔絕。」原PO說。

當時他和友人與其他包廂的人共15人，得知起火後衝到門口看到煙霧瀰漫，便選擇躲回較大的707包廂。

原PO說他們有用衣物或者毛巾堵住門縫 但完全沒有用，警鈴、廣播、灑水器 ，完全沒有一個是啟動的。由於707包廂的左側最靠近逃生梯，他們便嘗試蹲低身姿，緩慢的爬向逃生出口，但爬到一半就因為受不了嗆傷返回包廂。開門後，更多的濃霧飄了進來，「大家處於一個非常絕望的狀態」。

面對如此險境，眾人仍不放棄，持續著保持蹲低、等待救援，也一直拍打牆壁、呼喊消防員求救，網友指出，從第一時間打電話求救，共等了30分鐘才看到消防員。

（實習記者／范姜佳鈺）

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(中時電子報)