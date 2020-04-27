台南市長黃偉哲27日上午前往孔廟視察震後復建工程

2016年的0206地震屆滿4年，當時強震摧毀台南43處古蹟。2018年，台南市文化局啟動修復工程後，41處陸續完工，僅剩「全台首學」台南孔廟與楠西區鹿陶洋江家古厝。台南市長黃偉哲27日上午前往孔廟視察復建工程，提醒施工單位在雨季來臨前做好防護，以免雨水沖刷影響工程進度。目前孔廟修復已達約8成，預計明年初完全竣工。

文資處說明，0206強震造成孔廟大成殿正脊、規帶斷裂，西廡屋面前傾、壁體與山牆分離，明倫堂外牆龜裂等毀損。為提升古蹟耐震機能與存續年限，採現代工法，補強大成殿及明倫堂的結構。裝修表面則保留原有風貌，採傳統工法修復，由於須分次打底、再等待表面風乾，因此較為耗時費工。

文資處說，2018年6月斥資近5000萬啟動修復後，為考量施工期間的遊客觀覽需求，採「分期分區施工」，設置圍籬區隔施工區及參觀動線，待各區施工完成後陸續開放民眾參觀，迄今已開放明倫堂、入德之門、東西大成坊、大成門等。

而尚在修復中的西廡樂器庫、東廡禮器庫預計5月完成，大成殿則是8月竣工，10月完成外圍牆等整體修復。另外，文資處表示，崇聖祠與以成書院的修復工程將獲文化部經費補助，並由孔廟基金會工程發包，預計明年初告竣。

(中時 )