美國新冠肺炎疫情自3月中大爆發，客思達-KY(2936)因美國地區實體零售業停擺，對營運看法趨於保守，所幸公司近幾年積極發展電商業務，加上公司備有3.5個月的庫存，降低了新冠肺炎疫情衝擊，客思達-KY財務長潘敏行表示，因為疫情影響，各種數據讓今年很難預測，第2季及第3季狀況還要再觀察，強化品牌及配合新零售的長期行銷活動將預算執行，進而提升公司獲利能力。

客思達-KY今天舉行線上法說會，客思達-KY為家具廠，公司由大陸及馬來西亞等亞洲地區進口家具，在美國地區銷售，全球新冠肺炎疫情自1月中後在大陸爆發，3月中蔓延至美國，讓客思達-KY第1季營運先受到大陸及馬來西亞封城影響生產，3月之後又受到美國因疫情實體零售停擺影響，第1季合併營收23.73億元，年減19.93%，若以功能性貨幣計價，第1季合併營收則較去年同期減少18%。

不過，儘管新冠肺炎疫情影響到第1季營運，客思達-KY近幾年積極發展的電商新零售供應鏈，積極與中小型家具業者共同推動Online to Offline銷售模式，並持續強化在Instagram、youtube、Facebook、twitter等社群媒體互動經營，穩健推升在Amazon、Wayfair以及Coaster官方網站等線上銷售通路的營收占比表現。

潘敏行表示，相較於其他同業，客思達-KY因貨源較分散，且保有3.5個月存貨，4000多個品項，可以因應此次疫情，供貨沒有問題，營運受到的影響較小，近期電商需求亦因疫情增溫，不過由於美國各州禁足令不一樣，疫情衝擊也不一樣，恢復商業活動能否很快回到正常水準還要再觀察，第2季及第3季營運有待觀察。

目前電商業務約佔客思達-KY營收21%，實體通路約佔79%(其中中小型通路約佔75%，大型連鎖店約4%)。

為維持供應消費者居家辦公及生活必要所需之家具商品，客思達-KY目前位於美國之8處倉庫及營業據點已減少營業時數並維持基本運作，客戶到各分行倉庫取貨需事先預約、同時落實量測體溫、保持社交距離等必要措施來因應，隨著階段性經濟活動重啟，有助於減輕對4月整體營收的不利影響。

此外，受惠於公司自行開發之平台系統整合，有效增進分散採購、成本管理、庫存及倉儲控等效益提升，且Coaster推出手機應用程式，供消費者線上瀏覽Coaster家具並依所在位置，就近找到鄰近銷售據點，應用程式之推出亦有利於公司了解當地消費者之喜好並進行數據分析、進而推動適宜的行銷活動，並聯合全美超過8000家中小型家具業者發展Online to Offline經營，客思達-KY看好隨著自有品牌「Coaster」品牌能見度逐步提高，可望穩健提升公司整體營運效率。

(時報資訊)