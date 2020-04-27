永大(1507)總經理蔡尚育指出，由於2019年稅後淨利9.8億元，年成長33.9％，每股盈餘2.3元，公司宣布，將針對所有員工調薪，平均調幅達5％。此外，有獨立董事針對2.1元股利案有意見，使得股利案懸而未決，但有小股東提出新的股利案，明天董事會將會做資格審查，將會在股東會上進行表決。

永大2019年合併營收137億元，年減7.7％，但毛利率提升，全年獲利成長超過3成，每股盈餘更成長接近4成，因此，公司經營階層也參考過去幾年成長率，決議調高今年員工薪資，並由7月1日提前到4月調整，平均調幅5％。蔡尚育表示，希望員工跟經營團隊一起打拚，創造更好利潤。董事長許作名加碼表示，如果今年人均產值提升，年終獎金也會看成績再往上調整。

許作名表示，照顧員工同時，也應該照顧小股東。先前2.1元股利案並沒過關，許作名認為，以過去10年發放標準來看，永大盈餘多的時候，配發比例6成，盈餘少配發比例可以達到100％，例如2018年EPS為1.68元，但發放比例超過百分之百，達到1.8元配息。此外，永大未分配盈餘達到41億元，大陸今年也會將一部份盈餘匯回台灣，今年兩岸資本支出也僅4億元以內，主要大陸方面要設立研究塔，必須取得A1證書，來增加投標項目，其他則是固定機器設備更新，並無重大投資項目，所以董事會應該秉持一貫負責任態度，賺錢要發股息出去，對小股東負責。

目前已經有小股東版本盈餘分配案提出，明天將召開董事會做資格審查，一旦通過將會到股東會上決議。董事會本身版本，因目前兩大股東董事席次呈現4：4拉距，若4月28日及5月7日董事會沒有決議通過，股東會上將依照小股東提案表決。

(時報資訊)