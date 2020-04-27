聯電(2303)2020年第一季營運表現淡季不淡，營收季增1%再創新高，產能利用率上升1個百分點至93%，毛利率為19.2%，比上季提升2.5個百分點，營業淨利季增69.2%至34.14億元，但業外不利，整體業外轉虧25.92億元；歸屬母公司淨利22.1億元，季減42.5%，但年增83.7%，每股盈餘0.19元。

聯電總經理簡山傑表示，第一季的晶圓代工收入比上一季增加1%，達到422.7億元，整體產能利用率微幅提高到93%，出貨量來到215萬片約當八吋晶圓，主要是來自消費性和通訊產品中顯示驅動器的需求。消費性IC的需求反映了全球許多地區為對抗新冠肺炎病毒，採取了在家工作模式。

聯電今(27)日舉行法說會公佈2020年第一季營運報告，合併營收為422.7億元，較上季的418.5億元成長1%，與去年同期的325.8億元相比成長29.7%。隨著營收攀高及產能利用率上升，毛利率上揚至為19.2%，歸屬母公司淨利為22.1億元，每股普通股獲利為0.19元，低於上季的0.33元但高於去年同期之0.1元。

隨著肺炎疫情持續侵襲全球各地，聯電已將所有醫療相關晶片的製造列為最優先出貨事項，加快醫療保健相關IC的出貨量，讓醫院和照護中心能夠在最短的時間內獲得所需的設備，以對抗新冠病毒。

(時報資訊)