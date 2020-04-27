泰山(1218)新的事業「皂顧」品牌在去年問世，已陸續推出六款洗沐商品，今年將在股東會以贈品形式與股東分享開發成果。泰山指出，這個品牌是2018年10月開始籌備，自2019年問世以來，已陸續推出六款洗沐商品，全數講求天然無添加物、可生物分解、無塑膠微粒成份造成海洋生物鏈污染，以生態系統不負擔為出發點。

全球新冠肺炎疫情延燒，泰山表示，今年的股東會防疫策略成為討論重點，除了配合量體溫、戴口罩等控制，也特別將皂顧-「艾草平安皂贈禮組」致贈給股東，一方面提升防疫關懷的感受，鼓勵勤洗手，也讓股東認識泰山在新事業的成就與努力，在本業上開創各種可能性。

贈禮內含一款無色、無添加香精的低刺激配方「牛奶榛果皂」，淡淡純香清爽宜人，內含金盞花、榛果油等呵護成份，舒緩肌膚不適，溫和淨化毛孔。另一款合宜傳統時令的「艾草平安皂」揉合艾草、抹草及芙蓉成份，蘊含淨化特性，能去除髒污、調養肌膚恢復生機。

泰山指出，皂顧的研發重視永續與天然來源，可回收包材，不造成環境負擔，善待肌膚與這片土地，讓健康永續的生活就從家中的浴室開始，呼籲大家能夠落實「肥皂勤洗手」的好習慣，讓熟悉、清涼的仙草香，每日清潔並呵護肌膚，平安回歸健康的日常。

(時報資訊)