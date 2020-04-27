荔枝上市啦！荔枝產期在母親節前後，但新品種台農6號「艷荔」產期從3月中就成熟，比玉荷包早1至2個月，有玉荷包香甜滋味，又多一分微酸口感，62歲農友鄭盈琅在高樹花了8年栽培，終於盼到量產。

人人期待的玉荷包，去年因氣候影響有減產的情形，今年氣候較往年平順，產量可望趨向穩定，但還沒吃到玉荷包前，「艷荔」荔枝倒是悄悄上市，農場主人鄭盈琅說，他花了8年的時間才讓產量穩定技術成熟，將近2.8公頃的果園，今年產量超過萬斤以上。

(中時 )