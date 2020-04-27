「艷荔」上市 比玉荷包早了1個月 17:122020/04/27 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 62歲農友鄭盈琅在高樹花了8年栽培的荔枝「艷荔」，終於盼到量產。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荔枝上市啦！荔枝產期在母親節前後，但新品種台農6號「艷荔」產期從3月中就成熟，比玉荷包早1至2個月，有玉荷包香甜滋味，又多一分微酸口感，62歲農友鄭盈琅在高樹花了8年栽培，終於盼到量產。 人人期待的玉荷包，去年因氣候影響有減產的情形，今年氣候較往年平順，產量可望趨向穩定，但還沒吃到玉荷包前，「艷荔」荔枝倒是悄悄上市，農場主人鄭盈琅說，他花了8年的時間才讓產量穩定技術成熟，將近2.8公頃的果園，今年產量超過萬斤以上。 (中時 ) #艷荔 #玉荷包 #荔枝 #穩定 #氣候 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》世界地球日五十周年的反諷與反思 04:092020/04/24 財經要聞 台經院營業氣候測驗點 三大產業連3月下滑 11:532020/04/24 財經 產業營業氣候測驗點同步下滑 製造、服務、營建業景氣 連三降 04:092020/04/25 財經要聞 嘉義水情穩定 到6月沒問題 04:102020/04/25 地方新聞 慰勞員警 南投市長請吃意麵 04:102020/04/25 地方新聞 搶進自駕車商轉 4大難題待克服 04:102020/04/26 財經焦點 氣候不穩 台東縱谷傳稻熱病 04:102020/04/26 地方新聞 俊鼎 奪離岸風電水下基樁最大單 04:102020/04/27 企業經營 中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿：負利時代 實質資產法人加碼 04:102020/04/27 投資理財 告別氣候變遷 氣候緊急時代來臨 04:102020/04/27 地方新聞 生活熱門新聞 豬揚變色曝玄機 唐綺陽吐更驚人的 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 勞工紓困申貸將開放 資格、利息一次看懂 - 生活 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 五一連假天氣出爐 吳德榮曝恐有颱風生成 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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