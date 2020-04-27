竹山鎮60歲劉姓婦人，因嚴重腦溢血經消防人員線上指導鄰居，緊急進行心肺復甦術搶救，並及時送到竹山秀傳醫院急救，幸運救回一命，回復狀況良好；醫護人員說，如果沒有第一時間的急救協助，後果不堪設想！

有高血壓病史的劉姓婦人與鄰居聊天時，突然語無倫次且神情異常，隨即癱倒在地！受到驚嚇的鄰居回神後，趕緊通報消防隊，救護人員於電話中得知劉婦似乎已無心跳呼吸，立即請鄰居給予急救，並透過電話指導CPR的壓胸方法。

劉婦於送到竹山秀傳醫院時，雖已恢復生命跡象，但仍昏迷不醒，昏迷指數僅有5分，急診醫師林長江於電腦斷層掃描後，發現腦內有大量溢血情形立即插管，並聯繫神經外科主任沈佑叡開刀，術後復原狀況良好。

沈佑叡指出，病患腦部電腦斷層顯示右側腦出血中風，不僅會導致左側肢體偏癱症狀，且因病患有心跳呼吸停止，若未經即時心肺復甦術急救，恐造成腦部缺氧的永久性損傷，而該病患經開顱顯微鏡清除血塊及止血後，有左側肢體無力的情形，目前持續接受中西醫合併治療及復健。

沈佑叡表示，根據119救護資料，病患在昏迷的第一時間雖然心跳呼吸停止，但有鄰居幫助做緊急心肺復甦術，且立即送至醫院接受開顱清除血塊減壓手術，各個環節緊扣的處理治療，有助於減少腦細胞損傷的程度，讓病患復原程度超乎預期。

(中時 )