3月景氣降至黃藍燈 領先指標連跌6個月 17:572020/04/27 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國發會今（27）日發布3月景氣報告，受外貿、消費內外皆疲的影響，景氣終止連續四個月的綠燈，降至「黃藍燈」，領先指標更連跌六個月，景氣明顯降溫。 經濟發展處處長吳明蕙表示，由於我國外貿依賴度高，在美、歐、日大幅衰退下，我國明顯受影響，這個疲弱的情況已反映在3月，預期會延續到4月。 更值得注意的是，領先指標跌幅於3月擴至1.73％，累計6個月跌幅4.93％，遠大於上月累計跌幅0.46％，吳明蕙說：「這顯示未來景氣將會趨弱，值得密切注意。」 (工商 ) #景氣 #領先指標 #黃藍燈 #連跌 #外貿 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿協居家運動產品線上發表會 MIT掌握全球商機 04:092020/04/23 焦點新聞 產油國元氣大傷 景氣拉警報 04:092020/04/23 全球財經 4被動元件廠 總座換將 04:092020/04/23 產業．科技 深圳擔保集團、中行 聯合發佈「外貿貸」方案 13:282020/04/23 兩岸 陳忠瑞專欄－超前部署 04:092020/04/25 財經要聞 產業營業氣候測驗點同步下滑 製造、服務、營建業景氣 連三降 04:092020/04/25 財經要聞 景氣不確定性高 東南亞聯貸發行案量 腰斬 04:092020/04/25 金融．稅務 景氣持續降溫 3月估亮黃藍燈 04:092020/04/26 財經要聞 編‧輯‧室‧報‧告－陸振興經濟的風向球─網上廣交會 04:102020/04/27 產業特刊 《經濟》景氣明顯受疫情干擾 3月燈號轉亮黃藍燈 16:322020/04/27 財經 財經熱門新聞 注意！5月賣股走人？大咖洩驚天秘密 - 即時 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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