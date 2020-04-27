國發會今（27）日發布3月景氣報告，受外貿、消費內外皆疲的影響，景氣終止連續四個月的綠燈，降至「黃藍燈」，領先指標更連跌六個月，景氣明顯降溫。

經濟發展處處長吳明蕙表示，由於我國外貿依賴度高，在美、歐、日大幅衰退下，我國明顯受影響，這個疲弱的情況已反映在3月，預期會延續到4月。

更值得注意的是，領先指標跌幅於3月擴至1.73％，累計6個月跌幅4.93％，遠大於上月累計跌幅0.46％，吳明蕙說：「這顯示未來景氣將會趨弱，值得密切注意。」

(工商 )