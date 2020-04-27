新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊業，雄獅旅遊集團為自救今（27)日宣布攜手農委會射出4支箭：1.協助政府振興產業與推廣，2.推出休閒農場國旅體驗遊程，3.以「雄獅嚴選」品牌推廣銷售小農產品與農業精品伴手禮，4.以「欣食旅」餐飲事業，以台灣優質農漁畜牧產品入饌，透過跨界合作「為農業找出路，為觀光找出路」。

雄獅與農委會合作的首部曲，將選出具有產銷履歷、國際獎項、在地職人等特色元素商品，整合雄獅線上500萬會員與線下門市通路據點，提供雄獅會員於「欣嚴選」平台下單優惠，並以雄獅忠孝概念店為示範店，逐步推廣至全台40間指定門市，結合雄獅集團採購力、與銷售力，串聯起農委會的一級花卉生鮮、二級加工伴手禮與三級農遊體驗，開創臺灣農業與旅遊產業產銷通路合作新局。

雄獅集團董事長王文傑表示，新冠肺炎疫情場疫情使反全球化浪潮已然成形，出境與入境旅遊新場全面熄火歸零，旅遊產業只剩「國民旅遊」，雄獅現階段拚營收與現金流必須從內需市場切入，而舉凡產業振興與推廣、旅遊、商品、食品，都和農委會有關。王文傑表示，台灣農特產品的產銷單位及百大農業精品，受疫情影響亦面臨銷售危機，促成了雄獅與農委會合作契機。

王文傑表示，防疫期間雄獅集團旗下「寶獅旅行社」推出國民旅遊「安心制、「實名制」「配額制?三大安心旅行制度，讓國人重新深度體驗「臺灣之美 」，樹立「臺灣觀光」的全球價值。

此外，雄獅集團旗下的旅遊生活電子購物平台─『欣嚴選』，也另闢『台灣好味』專區，上架推出11款經過「農委會+雄獅」雙重認證，且具有產銷履歷、國際獎項、在地職人等特色嚴選商品，並限時推出五月母親節優惠方案，雄獅集團會員，全網不限商品、不限金額，消費金額一律九折優惠，非會員可獲得滿千折百的超值好康。

(工商 )