大陸網紅周揚青日前認了與羅志祥已分手，更公開毀滅性十足的分手信，除爆出小豬慣性劈腿、約炮等，還與旗下女星有不正當男女關係，事後直接點名了愷樂，隨著羅志祥、愷樂道歉，等同承認有染，揚豬戀分手風波鬧騰，今有大陸網友挖出周揚青除了微博小號外，還有另一個私人帳號，並將她與羅志祥過去的私密對話曝光，發現兩人早已互稱夫妻，如今看來諷刺又心酸。

周揚青與羅志祥的私密對話中，早以夫妻相稱。(取材自微博)

周揚青在私帳中表明，願當愛情裡付出得多、卑微的那個。(翻攝自微博)

隨著「揚豬戀破局」成為熱議焦點，有網友翻出女方有第二個私密帳號，主要是用來跟羅志祥情侶互動，而兩人的私密對話隨之曝光，完全驗證周揚青日前說的，9年來為讓男友看懂訊息幾乎都打繁體字，對話內容則是幾乎無保留的分享生活點滴，更以「老公、老婆」相稱，甚至周揚青說彼此是「同甘共苦的夫妻」，小豬也認同，並說過「我們是夫妻我一定陪你」、「不會讓你一個人」，彼此用愛互相支持、打氣，感情程度深厚，讓人為之動容。

從對話中也可看出，小豬對周揚青處處展現情意，工作雖忙，但遇到節日、女友生日，總用心準備禮物，甚至自動安排好時間帶她去旅行，點點滴滴都讓周揚青感動到想哭，直呼他是「最好的老公」，交往8周年時，還感性貼文喊話男友，承諾「我會繼續疼你愛你的，我的小男孩」，而周揚青不但愛羅志祥，也深愛羅媽媽，一拿到羅媽媽送的點心馬卡龍，馬上拍照曬出，甜喊「我有全世界最好的婆婆」，而她對這段感情的態度，是完全的投入且不計較，曾有感而發po文，「愛得多付出多的那一個就叫愛得卑微嗎？如果是這樣，我願意做愛得卑微的那一個」。

(中時電子報)