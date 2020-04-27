受到新冠肺炎疫情影響，大尺寸面板在2月的出貨量也創下近3年新低，在隨著大陸於3月間陸續恢復產能，3月份大尺寸面板全球出貨量

根據市調機構Omdia統計資料顯示，3月份，大尺寸面板出貨總量達到6,416萬片，相較前一個月增加28％，主要是供應鏈各相關企業相繼復工，3月份大尺寸面板出貨能快速恢復。綜觀2月份受到中國春節因素影響，工作天數較少，加上受到新冠肺炎疫情的影響，2月份的出貨量創下過去3年新低紀錄，僅略高於2016年2月。

大尺寸面板目前以LCD TV為主要應用產品，占比達到23.9％，其次上筆記型電腦，比重為16％。（圖／Omdia）

對於4月及以後的月份，大尺寸面板的出貨能否有像3月份的表現，Omdia表示，隨著全球疫情大爆發，供應鏈對於需求下降的顧慮不滅，韓系業者有可能加速處置其TFT-LCD產能，而其他區域廠商也開始考慮就產能利用率來調整，以維持目前不錯的面板價格態勢。有鑑於此，4月及後續月份，大尺寸面板出貨還面臨許多的不確定性因素。

大尺寸看板在用途上，以LCD TV占最大宗，比重有23.9％，其次是筆記型電腦跟LCD螢幕，比重分別有16％及13％。

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(中時電子報)