胸悶、心臟老是蹦蹦跳，還喘不過氣？原來不是心臟出問題。彰化縣52歲張姓婦人長達2年覺得心臟不舒服，卻檢查不出毛病，直到家人建議他在員榮醫院身心科看診，才終於順利找出病因。

明明心臟很不舒服，卻沒有毛病？張婦說，她常常覺得自己胸悶、很不舒服，有時候心臟蹦蹦跳的，整個人頭暈腦脹、全身冒冷汗，喉嚨也像有東西卡住，嚴重發作的時候簡直喘不過氣，快沒有呼吸，就像快死掉一樣，非常恐怖。

張姓婦人表示，就像心臟被裝上不定時炸彈，不知道何時會再發作的那種痛苦，才是最折磨人的，面對周遭不能理解的異樣眼光又更加深內心的恐懼及煩躁，漸漸變得不愛出門、也不敢開車。她一直覺得自己有心臟病、心律不整等問題，2年來四處做檢查，醫生都告訴她「你心臟沒毛病」，但這個問題還是反覆糾纏她，直到來員榮看診，才知是恐慌症發作引起。

身心科醫師何鎧任表示，恐慌症發作經常是沒有預期的，因為不知道什麼時候會出現，像張婦的症狀，其實是身心科常見的焦慮，醫學稱為「恐慌症」，「自律神經失調」也是其中一種表現型態。經過三周的血清素治療，其相關症狀明顯獲得改善，每天晚上也都能好好睡覺，雖然偶爾還是會不舒服，不過已經不像以前那樣擔心自己的心臟問題，也不需要再往急診室跑了。

何鎧任指出，依據精神醫學最新研究，大腦中的血清素掌管情緒的變化，當血清素不足時，就容易引發恐慌症狀，使人從頭到腳、全身都不舒服；其中又以心臟最敏感。心臟不適肇因於大腦中血清素不足，因此用再精密的儀器檢查心臟都無法確認是否有構造上的缺損。

(中時 )