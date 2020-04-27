51勞動節將到來，淡水古蹟博物館防疫期間推出「線上3D環景」，其中淡水英國領事官邸館內的「僕役呼叫鈴」是近期民眾最愛的超夯古物，淡水古蹟博物表示，「僕役呼叫鈴」類似現在的飯店、飛機服務鈴，與19世紀領事官邸僕役勞工日常息息相關，現在則象徵勞動階級對社會、經濟的貢獻。

淡水古蹟博物館表示，19世紀的淡水英國領事館內設置一項神秘設施「僕役呼叫鈴」，領事館官員只要按下「僕役呼叫鈴」，僕役就會立刻到房服務，24小時隨傳隨到，就像是現代化的飯店和機上服務。

淡水古蹟博物館指出，「僕役呼叫鈴」於臥室、餐廳、客廳、門廳等地點廣設「服務按鈕」，按下服務鈴後，總機端鈴聲就會響起，指示地點的號碼牌也會同時落下，管家及僕役便得從「僕役專屬通道」前往領事館某處服務。

遊客表示，曾在卡通「灰姑娘」及影集「唐頓莊園」看過類似橋段，沒想到可以在台灣看到，這項服務很像飯店和機上服務鈴，有些人也表示，彷彿某些「慣老闆」用LINE無時無刻傳達業務，笑稱「原來百年前就有累壞員工的設計」。

淡水古蹟博物館長柏麗梅表示，淡水古蹟群配合防疫皆暫停開放至5月3日，民眾若有興趣，可透過線上3D環景技術欣賞這個特殊的機關，此外若開放後仍會暫時關閉滬水一方藝文空間3樓的積木共和國、海關碼頭C棟的滬尾之役體驗館及滬尾礮臺的射擊體驗區。

(中時 )