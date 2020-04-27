台南市柳營區鄰近太康有機農業專區的台糖鐵道屬於果毅後線，專門運輸甘蔗，迄今已經有106年歷史，這次因自行車道工程重見天日相當不容易，柳營區公所將原地保留。（莊曜聰攝）

台南市柳營區公所爭取前瞻計畫經費，爭取到1730萬補助款，打算整修義士路旁的台糖糖鐵成為自行車道，工程在去年底動工，施工時將淹沒在荒煙蔓草中的鐵道挖出，包括鐵軌及枕木都相當完整，引起民眾注意，希望將鐵道保留，區公所順應民意，將工程緊急喊卡，並變更設計，將復原糖鐵原來風貌，讓這段在1914年通車，超過百年歷史的糖鐵鐵道重見天日。

柳營區公所去年以柳營的舊名「查畝營」，提報「查畝營自行車道」，經教育局轉報體育署後，獲得前瞻計畫經費挹注，針對區內30公里長的環狀自行車道進行整修，設置標示、標線等，而太康綠色隧道旁的糖鐵鐵道，則規畫為自行車道。

區長李宗翰表示，太康綠色隧道已有汽機車道，為單車騎士安全性考量，向台糖認養一旁的鐵道，打算鋪設水泥做為自行車專用道，初始工程需將深埋的鐵軌掘起，工程單位挖出後，發現這段長1.34公里的鐵軌、枕木保存狀況相當良好，有民眾發現後，還以為是要復駛糖鐵用，在臉書轉傳訊息，引發討論。

部分民眾及鐵道迷得知自行車道計畫後，向公所建議是否能保留鐵道，經過討論後，公所決定變更設計，再向嘉南農田水利會、台糖認養鐵道旁土地修葺車道，鐵軌則在整理後鋪設碎石，回復原本風貌，預計5月動工，年底前完成，並將設置五分車廂、手動臺車等，透過動、靜態的展示替糖鐵留下紀念。

新營鐵道文化園區主任吳明城指出，這條路線應是果毅後線，是運送甘蔗的專用路線，根據台糖登載的資料，啟用時間在1914年，距今已經有106年歷史，能夠原地保留並回復舊有鐵道風貌，令人感到欣慰，將是很好的教育場域。

(中時 )