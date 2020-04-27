◎國內出現首起復陽案例 重新住院隔離

國內出現第一起解隔離後三採陰又復陽的個案！中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳證實，最近確實有確診案例經三採陰出院後，又出現症狀，經採檢後又被驗出陽性，相關家人、密切接觸者等人都將重新進行居家隔離14天。

◎全台出遊警示熱點台南居冠 黃偉哲砲轟中央

新冠肺炎疫情尚未退燒，台灣又面臨五一勞動節連假出遊潮，交通部公布一款全台手機APP，可查詢全台234處出遊景點的人潮數量，避免遊客群聚，台南市被列出27處查詢景點獨占鰲頭，台南市長黃偉哲27日砲轟中央此舉在喊狼來了，結果「狼沒來，郎（人）也不來了」。

◎韋禮安合約糾紛 前東家福茂求償百萬

創作歌手韋禮安與前東家福茂唱片對合約沒有共識鬧翻，福茂去年批韋禮安「貪婪要價，表裡不一」，並提起民事訴訟，主張韋禮安違反經紀合約，求償100萬元。

◎劇烈腹痛竟是腸中風 嚴重恐敗血症

別以為肚子痛就是吃壞東西，小心腸子也會中風，聯新國際醫院日前收治一名腹部劇烈疼痛患者，原以為是食物中毒，醫師檢查後發現是上腸繫膜動脈阻塞，也就是危險性高的「腸中風」，一定要即時處置，否則錯過治療黃金期將，恐引發腹膜炎甚至是敗血症，不得不慎。

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