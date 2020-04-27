三重社福大樓員工們，對市府慰勞物資表示感謝，興奮與侯友宜合影。（戴上容攝）

新冠肺炎疫情衝擊產業，新北市補足中央政策，推出「好來工作」計畫，以供民眾迫切需求，吸引405人申請，目前已有291人上工，新北市長侯友宜27日前往三重社福中心，關心首波民眾工作狀況；受疫情影響失業近半年的傅先生表示，幸好有政府幫忙，生活才能步上軌道。

中央推動「安心即時上工計畫」，然而其資格為必須在半年內須投保滿2個月以上，這項嚴謹的資格，使多數長期失業民眾無法申請，新北市於是放寬申請標準，彌補中央的不足，推出「好來工作」方案，解決民眾尋工需求。20日啟動計畫，短短三日內已有405人申請，目前上工人數為291人。

侯友宜27日前往三重社福大樓視察首波民眾就職的狀況，新北市議員王威元、李余典等人也都一同前往關心。侯友宜聽取社會局簡報後，又前往防疫物資倉庫、辦公室關心員工狀況，員工們對市府慰勞物資表示感謝，興奮與侯友宜合影。

26歲周小姐表示，原先從事會計工作，日前因生理期抵抗力減弱導致發燒，竟被雇主以可能感染新冠肺炎要求她離職，雇主雖支付資遣費、預告工資及其他相關費用，仍令她內心飽受衝擊，幸好現在得到在社福大樓整理防疫物資的工作，她表示，「我還年輕，相信很快會重返職場」。

37歲傅先生表示，他原先是業務主管，原預計今年初將前往美國，未料受疫情影響，無法出國，又遇上車禍，右腳斷成三截，屢投履歷卻遲遲找不到工作，日前幸運在申辦失業補助過程，得知「好來工作」專案，幫助他度過生活難關。

勞工局指出，「好來工作」專案內容以時薪158元，每天工作8小時，每月最高80小時，估計每月可領薪資1萬2640元，最多可領4個月，共5萬560元。

(中時 )