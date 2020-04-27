一份民調顯示五成民眾支持罷免高雄市長韓國瑜，對此，國民黨黨主席暨立法委員江啟臣在參加「第四屆《Hit FinTech》金融科技產業高峰會」閉幕致詞前接受媒體詢問，他回應，平常心面對各種民調，他每天每分每秒都拿出最大的努力來回應當初民眾對他的支持與期待。

「第四屆《Hit FinTech》高峰會」首度移師台中舉辦，江啟臣受邀參與下午五點的閉幕致詞，面對媒體詢問黨中央如何看罷韓民調，江啟臣表示，選舉罷免權是人民的權利，這是公民權，是做一個政黨都必須尊重的權利。

江啟臣說，做一個政黨，我們希望本黨所有的黨公職人員，不管是市長、縣長、立法委員、議員、鄉鎮長等等，只要是本黨籍的，黨中央都是站在協助的立場，讓大家把份內的工作做好，這是民眾當初賦予黨籍公職人員、一個任務、一個期待，所以大家把份內工作做好，是當前最重要的事情。

他也強調，目前正在防疫，每一個本黨的黨公職的人員都盡心盡力把人民交付的工作做到最好，就是目前最需要努力的事情。

江啟臣也說，對於民調他和黨中央一向都以平常心看待，每天都有各式各樣的民調，也絕對不會只有一份，也絕對不會只有針對高雄地區，也包括對本黨表現的民調，各政黨在群眾心中、在防疫工作上面，它各種表現，每一分每一秒人民都在打成績，所以他必須每天每分每秒都拿出最大的努力來回應當初民眾對我們的支持與期待。

(中時 )