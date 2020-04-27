倫元投顧分析師陳學進表示，台股27日開高走高，終場上漲219.91點，漲幅2.13％，收在10,567.27點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.76點，漲幅1.34％，以133.12點作收。三大法人方面，外資轉買168.64億元，投信續買8.57億元，自營商轉買35.08億元，惟外資於台指期貨市場上反手減碼1,984口多單，累計淨多單部位為35,289口，心態轉趨謹慎中性偏多。

新冠肺炎全球累計確診病例逼近3百萬大關，然全球各國政府救市計畫陸續推出，目前總計釋放出來的資金規模已逾8兆美元，且金額還在持續不斷地增加，光美國就撒了2兆美元，占其國內生產毛額（GDP）達15％，甚至美國總統川普24日再簽署近5千億美元刺激法案，帶動美股四大指數24日持續上攻。

除全球資金氾濫及法人心態偏多不變的推波助瀾外，芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX指數）及美元指數近期也未因油價的崩跌而出現異常波動，同時大盤10日線與月線翻揚向上、融資餘額水位處於低檔、加權指數守穩9,954點頸線支撐及前低10,140點等跡象來看，預期台股短線將維持在月線至季線附近進行區間震盪整理，後市以個別題材股表現為主。

個股方面，本周納入投資組合的寶齡富錦，受惠快篩試劑題材發威，股價27日再度亮燈漲停鎖死，續創波段新高外，台康生、瑞基、高端疫苗、合一、優盛、熱映、豪展、恆大、南六、盛弘、生華科等防疫概念股也呈強恆強態勢，惟個股皆已累積不小的漲幅，投資人操作上應小心謹慎。

此外，宅經濟及任天堂Switch題材發威，相關遊戲、筆電、真無線藍牙耳機（TWS）等概念股拉貨效應顯現外，Mini LED、可殺菌消毒的深紫外線（UVC）LED、被動元件、部分蘋概股同樣廣受市場矚目，包括晶電、國巨、台郡等個股股價也都有加溫之勢。

(工商 )