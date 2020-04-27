永誠國際投顧分析師李忠興表示，道瓊電子盤27日由黑翻紅、大漲260點，帶動台股一路開高走高，早盤由權值股帶頭衝關，中小型股隨後亦跟上，集中市場飆漲219點，成交量1,768億元，留有實體帶量紅K棒。個股方面，本周納入投資組合的寶齡富錦，完成新冠肺炎抗原快篩試劑，且正式向衛福部遞件申請製造許可，營運具想像空間。

他指出，上周融資連續三日增加均逾10億元，為台股3月19日觸底8,523點反彈以來，首度連三日增加10億元，雖然許多投資人認為，融資增加是散戶進場，但其實大戶也會融資，尤其是資增、券增而價漲，多數是大戶動作的表現；資增價跌才是散戶融資攤平的現象。

台股指數已來到3月12日的缺口，當天融資餘額1,255億元，如今上周即使融資連續增加，也僅有1,042億元，指數回到相同水位，但融資仍少213億元，籌碼面相對穩定。

就大戶籌碼來看，上周的後半周，明顯有大戶積極進場，台股27日大漲逾200點，其實一點也不意外。不過，29日逢摩台指結算，結算在高檔應無懸念，而30日是五一連假前，短線將會見到賣壓，屆時可逢高做部分拔檔，待連假後再逢低進場。

(工商 )