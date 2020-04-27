歡迎光臨！共9位身心障礙者一字排開，在屏東縣政府勞動暨青年發展處身障就業服務員的帶領下，投入就業職場體驗，變身「一日店長」，在小墾丁渡假村擔任接待與體驗房務員，並由小墾丁渡假村總經理張福生與策展人黃耀寬頒發「一日店長感謝狀」。

勞動處表示，感謝小墾丁渡假村提供舞台，讓具備工作能力的身心障礙者體驗職場，並期許更多企業營造友善的工作環境與釋放更多的就業機會，讓這些具備生產力與工作能力的身心障礙夥伴，可以貢獻所長、一展天賦。

依據身心障礙者權益保障法第38條規定：「私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在六十七人以上者，進用具有就業能力之身心障礙者人數，不得低於員工總人數百分之一，且不得少於一人」，張福生表示，小墾丁目前105位員工，其中包含4位身心障礙者，且是年資13年至25年的資深員工，不只合法更超額部署，因此，樂於配合推動身心障礙者就業職場體驗。

張福生強調，小墾丁的300棟木屋散落在40公頃的面積中，小木屋之間的棟距遙遠，整房工作遠比其他飯店辛苦，且均依照「屏東縣因應傳染性疾病旅館防疫手冊」進行整房，原本很擔心身心障礙學員是否能夠負荷，但沒想到經過工作拆解，均能上手且符合整房品質。

黃耀寬解釋，整房工作不只吸塵、清掃、分別用清水與次氯酸水拖地，更用酒精全面消毒與擦拭桌椅、沙發、床頭櫃、盥洗室、洗手台、馬桶、冷氣與冰箱等屋內用品，且須全程配戴口罩與手套整房，而本次身心障礙學員，均依防疫整房標準整房，幸好，品質均獲主考官群檢測通過，讓人欣慰。

大部分具備工作能力的身心障礙者，其實都是具備責任感與工作意願的，黃耀寬強調，只要將工作的SOP安排得宜，依據身心障礙者的障礙別進行工作再設計，並施予系統性的教育訓練，協助其成為團隊的一員，提供適當的工具，深信每一位身心障礙者的潛能就可以被激發。

(工商 )