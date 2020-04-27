李宣榕27日舉辦加盟福茂唱片記者會，聊起合作機緣，福茂唱片透露全因她死忠粉絲牽線才促成，福茂唱片主管表示：「其實我本來不知道她是誰，花了一年找宣榕，來回好像見二次面談定。」簽約條件想必不錯？福茂透露簽約金七位數，「是公司2018年來合作歌手中給出簽約金排行第一的」。李宣榕之前都是自己處理發片事宜，接下來將有新東家張羅，她說：「真的很開心，因為之前自己用真的太辛苦。」

她最近忙拍戲，每天只睡三小時，33歲的她從沒交過男友也沒拍過吻戲，「希望將來的對象可以是圈外人，但緣份很難說，重點是相處，如果覺得不錯（圈內人）也不排斥」；好奇她有沒有考慮趁年輕凍卵？李宣榕坦言有跟朋友聊過、還在考慮，記者會上得知取卵成功後，後續每年仍要繳交「保管費」，她認真地說：「那我真的要認真在今年好好談個戀愛。」笑說趕緊結婚生子，以便省下每年的凍卵保管費。

她父親年初因呼吸中止症過世，至今仍思念爸爸的他，記者會上不禁淚崩，父親過逝前，她因演出《女兵日記》入圍亞洲電視大獎最佳女配角獎，依照父親希望前往菲律賓馬尼拉與會，卻因此沒見到父親最後一面，她回台後到醫院，掀開已離世父親臉上蓋的白布，看到爸爸臉上掛著笑容，「爸爸拔管前，醫護在他身邊說『宣榕坐回飛機要回來了』，最後他是微笑的離開。」她拍下父親微笑遺照留念，「在他走的前兩天，有讓他先聽到我新歌最初的版本」，如今加盟新東家，沒辜負爸爸對她在音樂路上的期待。

李宣榕今宣布加盟新東家。（福茂唱片提供）

李宣榕今宣布加盟新東家。（福茂唱片提供）

(中時 )