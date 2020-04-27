董智森。（擷取自《九八新聞台》4月27日《小董真心話》）

錢櫃KTV林森北路店26日上午火警，釀5人死亡。資深媒體人董智森質疑，全台灣名嘴都知道老闆是誰，但沒人敢講，就是年代、壹電視老闆練台生。

董智森說，民眾憤慨的原因是錢櫃KTV林森北路店把所有消防設備關掉，例如警報與灑水系統，消防設備關掉就不要營業阿！所以最該譴責就是老闆練台生，但現在大家不敢講。但很多名嘴都要上年代電視，所以現在要看這些名嘴怎麼評論。

按中央疫情指揮中心並未禁止KTV，根據《中國時報》4月1日報導，目前尚未完全禁止娛樂活動，對於國人喜愛造訪的KTV，指揮官陳時中認為仍要遵守指引，因為戴口罩也可以用力唱歌！

董智森起底，年代電視、錢櫃KTV董事長練台生是親綠的，過去到中國大陸做生意開KTV，當時KTV生意火紅，後來慢慢退出大陸市場。董智森強調，全台灣名嘴都知道錢櫃老闆是年代電視老闆練台生。錢櫃幹部個25萬交保，董智森批，關他們甚麼是啊？應該約談練台生啊！

(中時電子報)