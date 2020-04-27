在臺菲籍女看護日前透過臉書批評菲律賓新冠肺炎政策，遭菲國駐臺官員警告將送返菲國。外交部今天發表聲明，強調我國是主權獨立國家，外籍移工在我國享有「國民待遇」，包括言論自由，各國政府應予尊重，也不宜在未經兩個政府協商情形下，逕將當事人遣送出境。

一名在雲林工作的菲籍女看護發文批評菲律賓總統杜特蒂的政策，遭菲律賓駐臺人員登門警告，指稱她可能觸犯台灣與菲律賓的誹謗罪，並擬將這名女看護「遣返」回菲律賓，引發網路上熱議。

外交部發言人歐江安表示，菲國勞動部4月25日聲明指出，在台灣的菲籍看護移工在臉書發表批評菲國政府疫情作為失當等言論影片，及其支持者盲從，雖遭菲國駐臺人員警告，但仍繼續發表類似批評，因此菲國駐臺勞動官員擬將該名移工送返菲國。

她說，外交部特此聲明，我國是主權獨立國家，外籍移工在我國享有「國民待遇」，權益均受相關法令保障，其中包括言論自由，各國政府應予尊重。本案任何人或機構均無權逕向移工本人、經其雇主或仲介關切施壓，也不宜在未經兩個政府協商情形下，逕將當事人遣送出境。

根據媒體報導，菲國總統府4月26日已否認菲國政府要求將抨擊杜特蒂總統防疫政策的移工遣返回國。歐江安強調，本案如果菲方經適當法律程序判定該移工確有違反菲國相關法律情事，可循外交途徑向我國政府提出司法互助請求，我方可依據相關協定與菲國政府積極協商處理。

菲律賓是我國「新南向政策」重要夥伴國之一，菲國在臺灣約有15萬名移工，對協助臺灣的經濟發展貢獻卓著。歐江安表示，我國願與菲方持續提升雙邊協商機制，深化兩國各層面的合作關係。

(中時 )